Полиция Торонто рассматривает все версии наезда фургона на пешеходов
Следствие не исключает, что инцидент мог быть терактом.
Следствие не исключает, что инцидент мог быть терактом.
ОТТАВА, 24 апреля. /ТАСС/. Наезд фургона на пешеходов в Торонто мог быть терактом, но следствие сейчас рассматривает все версии. Об этом в понедельник сообщил шеф полиции города Марк Сандерс в ходе
При этом шеф полиции отметил, что «эта акция выглядит заблаговременно подготовленной».
Сандерс также сообщил, что с задержанным водителем, которым оказался 25-летний житель Ричмонда Алек Минассиан, сейчас работают следователи, но отказался сообщать
Полицейский также не стал комментировать различные версии действий задержанного, которые сейчас обсуждаются в СМИ и в социальных сетях.
По его данным, в результате наезда 10 человек погибли, еще 15 получили ранения. В настоящее время не все погибшие идентифицированы. Ранее было известно о девяти погибших и 16 пострадавших.
Шеф полиции уточнил, что ЧП произошло в понедельник в 13:26 по местному времени (20:26 мск) на улице Янг в северной части Торонто. Фургон выехал на тротуар и начал давить людей. Водитель машины был задержан полицией.