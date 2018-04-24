Полиция Торонто рассматривает все версии наезда фургона на пешеходов

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ОТТАВА, 24 апреля. /ТАСС/. Наезд фургона на пешеходов в Торонто мог быть терактом, но следствие сейчас рассматривает все версии. Об этом в понедельник сообщил шеф полиции города Марк Сандерс в ходе пресс-конференции, которую транслировали национальные телеканалы Канады.

«Мы ничего не исключаем, но на основе того, что у нас сейчас есть, пока рано делать выводы. Расследование продолжается. Мы пытаемся выяснить мотивы», — заявил он, отвечая на вопрос о возможности теракта.

При этом шеф полиции отметил, что «эта акция выглядит заблаговременно подготовленной».

Сандерс также сообщил, что с задержанным водителем, которым оказался 25-летний житель Ричмонда Алек Минассиан, сейчас работают следователи, но отказался сообщать какие-либо подробности. «Когда мы ему предъявим обвинения, мы вам сообщим», — сказал он.

Полицейский также не стал комментировать различные версии действий задержанного, которые сейчас обсуждаются в СМИ и в социальных сетях.

По его данным, в результате наезда 10 человек погибли, еще 15 получили ранения. В настоящее время не все погибшие идентифицированы. Ранее было известно о девяти погибших и 16 пострадавших.