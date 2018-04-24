Лесной пожар потушили в Иркутском районе

Возгорание в Иркутском районе стало вторым в лесах Иркутской области за нынешний пожароопасный сезон. Первое возникло на площади 3 га в Усольском районе на землях Шелеховского военного лесничества, было ликвидировано 7 апреля.

Напомним, с 15 апреля по 15 июня в регионе действует особый противопожарный режим (ОППР). Он введен на территории 34 муниципальных образований за исключением восьми, расположенных на севере области. На период действия ОППР устанавливаются следующие требования: запрет посещения гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности, кроме случаев, связанных с договорами с арендаторами по участию в тушении лесных пожаров. Действует запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, а также ряд других ограничений для физических и юридических лиц.