Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Сын Дмитрия Харатьяна вырос его копией
ПАСЕ пожаловалась на последствия решения РФ не платить взносы
Цвета герцогини: о чем говорит палитра нарядов Кейт Миддлтон
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Цвета герцогини: о чем говорит палитра нарядов Кейт Миддлтон
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
11Ушедшие в историю
06:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Лесной пожар потушили в Иркутском районе

Лесной пожар на площади 7 га обнаружен и ликвидирован в Иркутском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщает 24 апреля 2018 года пресс-служба правительства Иркутской области.

В тушении принимали участие пять сотрудников лесной охраны. В лесном фонде, подконтрольном министерству лесного комплекса Иркутской области, по состоянию на 24 апреля возгораний не зафиксировано.

Возгорание в Иркутском районе стало вторым в лесах Иркутской области за нынешний пожароопасный сезон. Первое возникло на площади 3 га в Усольском районе на землях Шелеховского военного лесничества, было ликвидировано 7 апреля.

Напомним, с 15 апреля по 15 июня в регионе действует особый противопожарный режим (ОППР). Он введен на территории 34 муниципальных образований за исключением восьми, расположенных на севере области. На период действия ОППР устанавливаются следующие требования: запрет посещения гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности, кроме случаев, связанных с договорами с арендаторами по участию в тушении лесных пожаров. Действует запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, а также ряд других ограничений для физических и юридических лиц.

Все новости региона
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Россияне назвали идеальную зарплату
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
NASA обнаружила необычные отверстия во льду Арктики
Машков предложил изменить название «Табакерки»
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь