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06:07 (мск), источник: РИА Новости

Приговор «приморским партизанам» огласят третьего мая

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Судья 3 мая огласит приговор на очередном пересмотре дела «приморских партизан», сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.

Источник: РИА Новости

«Приговор назначен на 3 мая, 11.00 (04.00 мск)», — сказал собеседник.

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В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Во вторник, 10 апреля, присяжные в ходе третьего рассмотрения уголовного дела «приморских партизан» признали его фигурантов виновными.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела приморских партизан. Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ («никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. До этого суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитина. Позднее суд арестовал и Вадима Ковтуна.

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