Приговор «приморским партизанам» огласят третьего мая

Источник: РИА Новости

«Приговор назначен на 3 мая, 11.00 (04.00 мск)», — сказал собеседник.

Читайте также Суд во Владивостоке вынес приговор экс-депутату Зинаиде Ким

В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Во вторник, 10 апреля, присяжные в ходе третьего рассмотрения уголовного дела «приморских партизан» признали его фигурантов виновными.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела приморских партизан. Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ («никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.