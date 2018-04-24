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06:04 (мск), источник: НИА Красноярск

Пожар в Кежемском районе потушили спустя 9 часов

Накануне, в 12:20 по красноярскому времени в Кежемском районе недалеко от г. Кодинск загорелся штабель леса на территории лесоперерабатывающего завода.

Площадь возгорания — около двух тысяч кв.м. Огонь удалось потушить только через 9 часов — в 20:30 по местному времени.

Возгорание тушили 50 человек и 15 спецмашин. Также на ликвидацию огня послали вертолет Ми-8.

Причиной происшествия могло стать близкое расположение пиломатериалов в котельной, — сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы краевого главка. Сейчас пожар ликвидирован. Никто не пострадал.

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