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09:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Два пассажирских автобуса столкнулись на улице Ватутина в Новосибирске

ДТП произошло у остановки общественного транспорта.

ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло в Новосибирске на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Ватутина вечером в понедельник, 23 апреля.

— Два автобуса № 29 и 57 двигались по улице Ватутина, остановились на остановке для высадки пассажиров. Первый автобус стал отъезжать, второй в этот момент тоже высадил пассажиров, решил газануть и притерся, — рассказывают сотрудники аварийного комиссариата «Автоспас».

Известно, что определить виновного водителям не удалось, на место аварии вызвали сотрудников ГИБДД.

Напомним, более серьезное ДТП в тот день с участием автобуса, правда, в этот раз междугороднего, произошло утром в самом начале трассы Р256. В него врезался грузовик, водитель которого не справился с управлением. После столкновения большегруз опрокинулся на бок посередине проезжей части. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, их пересадили в другой транспорт и отправили к месту назначения.

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