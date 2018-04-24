Два пассажирских автобуса столкнулись на улице Ватутина в Новосибирске

— Два автобуса № 29 и 57 двигались по улице Ватутина, остановились на остановке для высадки пассажиров. Первый автобус стал отъезжать, второй в этот момент тоже высадил пассажиров, решил газануть и притерся, — рассказывают сотрудники аварийного комиссариата «Автоспас».

Напомним, более серьезное ДТП в тот день с участием автобуса, правда, в этот раз междугороднего, произошло утром в самом начале трассы Р256. В него врезался грузовик, водитель которого не справился с управлением. После столкновения большегруз опрокинулся на бок посередине проезжей части. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, их пересадили в другой транспорт и отправили к месту назначения.