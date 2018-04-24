Мужчина расстрелял стекла зданий в двух районах Новосибирска

Накануне вечером новосибирским полицейским стало известно, что неизвестный в Железнодорожном и Центральном районах города стреляет из пистолета по стеклам административных зданий. Начался его розыск.

— Осматривая территорию на улице Челюскинцев, сотрудники группы задержания вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, подходящего по приметам. При виде патрульного автомобиля он попытался сбежать, — рассказывают в пресс-службе новосибирской Росгвардии.

Убегающего мужчину и преследующий его автомобиль полиции увидел прохожий молодой человек, он попытался задержать нарушителя, схватившись за его верхнюю одежду, но тщетно. В результате беглеца перехватили сотрудники Росгвардии. На него надели наручники, при досмотре нашли пневматический пистолет.