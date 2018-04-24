Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала бунт в Армении и отставку премьера
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
12-летний мальчик поссорился с мамой и улетел на Бали
Президент Франции ответил на слова Путина о грубейшем нарушении
В Москве выросло количество жалоб на домашнее насилие
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
Ольга Бузова открывает именной ресторан в Москве
Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера
Что делать, если вы все забываете
Традиционный способ мерить давление признали неверным
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
12Акции протеста в Армении
09:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Березниках нашли тело женщины, пропавшей полгода назад

Наталья ушла из дома в ноябре, не взяв с собой ключей, документов и денег.

Пропавшую полгода назад женщину из Березников нашли мёртвой. Об этом сообщают березниковские СМИ и волонтёры.

«Тело женщины было найдено в посёлке Суханово, именно там, в одном из заброшенных домиков, собака кинолога взяла след еще во время поисков в ноябре, — пишет группа ВКонтакте «Типичные Березники». — Погибшую опознали. Поисками пропавшей женщины на протяжении полугода занимались около 100 волонтёров, поисково-спасательный отряд ПСО «Мой день», родственники и друзья. Неравнодушные березниковцы по вечерам оставляли свои дела и выходили на поиски.

50-летняя жительница Березников Наталья М. пропала 10 ноября. Женщина работала в местном магазине. Уходя из дома, она сняла с себя все ювелирные украшения, не стала брать ключи, телефон и кошелёк. Попрощалась с пожилой матерью и исчезла.

Все новости региона
Насколько вы подходите друг другу? Тест
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Роскомнадзор расширяет возможности ограничения доступа к сайтам
Мусор Подмосковья вывезут компании «Ростеха» и Игоря Чайки
Пользователи Сети нашли фото с «Трампом» в огороде
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь