В Березниках нашли тело женщины, пропавшей полгода назад

«Тело женщины было найдено в посёлке Суханово, именно там, в одном из заброшенных домиков, собака кинолога взяла след еще во время поисков в ноябре, — пишет группа ВКонтакте «Типичные Березники». — Погибшую опознали. Поисками пропавшей женщины на протяжении полугода занимались около 100 волонтёров, поисково-спасательный отряд ПСО «Мой день», родственники и друзья. Неравнодушные березниковцы по вечерам оставляли свои дела и выходили на поиски.