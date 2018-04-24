В Красноярске возле Бадалыка BMW X5 протаранил 3 автомобиля

Авария произошла днём в понедельник, 23 апреля. Позже стала доступна запись с камеры уличного наблюдения, которая помогла восстановить картину произошедшего. На красный сигнал светофора остановились три автомобиля — Nissan, Subaru и ВАЗ0−2115. В это время по обочине на высокой скорости их обогнал BMW X5. Он задел и повредил все три машины. После этого водитель сбежал с места ДТП. Это же сделал и один из пострадавших. Обсуждая произошедшее, пользователи сети предположили, что оба мужчины были нетрезвыми. В ГИБДД сообщили, что пострадавших в аварии нет, водитель BMW разыскивается.