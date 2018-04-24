В Прикамье мошенники придумали новый способ обманывать пенсионеров
Они берут с пожилых людей 13 тысяч рублей за оформление услуги по увеличению пенсии.
Они берут с пожилых людей 13 тысяч рублей за оформление услуги по увеличению пенсии.
В Перми участились случаи мошенничества в отношении пенсионеров. У предприимчивых дельцов есть множество схем, с помощью которых они обманывают граждан. Предлагают купить «чудо-лекарство», приобрести физиотерапевтические аппараты якобы по льготным ценам. Сообщают людям о полагающихся различных
В последнее время появился новый вид мошенничества. Пенсионерам говорят, что им неправильно рассчитали размер пенсии, не учли отдельные годы трудового стажа. И за 13 тысяч рублей предлагают заполнить заявление в территориальный орган ПФР, обещая увеличить размер пенсии.
Отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю настойчиво советует пенсионерам не поддаваться на изощренные уловки мошенников.
— Важно сразу отметить, — комментирует ситуацию управляющий отделением ПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук, — этому обещанию мошенников не суждено исполниться. Размер пенсии зависит от продолжительности трудового стажа, заработка, с учетом которого начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за каждого конкретного гражданина, и произвольно размер пенсии не устанавливается. А получить, например, справку о размере пенсии или ознакомиться с документами пенсионного дела можно без услуг посторонних лиц и бесплатно.