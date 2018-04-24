В Прикамье мошенники придумали новый способ обманывать пенсионеров

В Перми участились случаи мошенничества в отношении пенсионеров. У предприимчивых дельцов есть множество схем, с помощью которых они обманывают граждан. Предлагают купить «чудо-лекарство», приобрести физиотерапевтические аппараты якобы по льготным ценам. Сообщают людям о полагающихся различных финансово-материальных бонусах: компенсациях на санаторно-курортное лечение, доплатах к пенсии и т. д.

В последнее время появился новый вид мошенничества. Пенсионерам говорят, что им неправильно рассчитали размер пенсии, не учли отдельные годы трудового стажа. И за 13 тысяч рублей предлагают заполнить заявление в территориальный орган ПФР, обещая увеличить размер пенсии.

Отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю настойчиво советует пенсионерам не поддаваться на изощренные уловки мошенников.