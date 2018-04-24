Полиция назвала возможную причину крупного пожара на заводе в Кодинске
Возгорание удалось ликвидировать.
Возгорание удалось ликвидировать.
Крупный пожар на лесоперерабатывающем заводе в Кодинске мог произойти
«Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, а также опрашивают очевидцев», — говорится в сообщении.
По данным регионального МЧС, возгорание удалось локализовать 23 апреля в 20:20, спустя восемь часов. Площадь пожара составила более двух тысяч «квадратов». В результате происшествия никто не пострадал.
«Огнем повреждено административное здание завода, цех по переработке древесины, а также штабели леса», — отметили в ведомстве.
На месте работали 50 человек, 15 единиц техники, два