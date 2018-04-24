Полиция назвала возможную причину крупного пожара на заводе в Кодинске

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Крупный пожар на лесоперерабатывающем заводе в Кодинске мог произойти из-за близкого расположения пиломатериалов к действующей котельной. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, а также опрашивают очевидцев», — говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, возгорание удалось локализовать 23 апреля в 20:20, спустя восемь часов. Площадь пожара составила более двух тысяч «квадратов». В результате происшествия никто не пострадал.

«Огнем повреждено административное здание завода, цех по переработке древесины, а также штабели леса», — отметили в ведомстве.