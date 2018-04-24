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06:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Полиция назвала возможную причину крупного пожара на заводе в Кодинске

Возгорание удалось ликвидировать.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Крупный пожар на лесоперерабатывающем заводе в Кодинске мог произойти из-за близкого расположения пиломатериалов к действующей котельной. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, а также опрашивают очевидцев», — говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, возгорание удалось локализовать 23 апреля в 20:20, спустя восемь часов. Площадь пожара составила более двух тысяч «квадратов». В результате происшествия никто не пострадал.

«Огнем повреждено административное здание завода, цех по переработке древесины, а также штабели леса», — отметили в ведомстве.

На месте работали 50 человек, 15 единиц техники, два вертолета-амфибии Бе-200ЧС и Ми-8.

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