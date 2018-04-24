Серия громких похищений имущества взбудоражила полицию Приморья

Подозреваемых сотрудники полиции задержали в лесной сторожке, в 12 километрах от села Малиново. В отделе внутренних дел задержанные дали признательные показания и рассказали, что в состоянии алкогольного опьянения решили угнать автомобиль для того чтобы поехать в лес для сбора кедрового ореха. Первый автомобиль они угнали у 62-летнего соседа из гаража. Взломав дверной замок, проникли в помещение, где находилась иномарка. Так как двери машины были закрыты, они разбили окно, взломали замок зажигания и выехали на улицу. Однако далеко уехать не смогли: сработала блокировка рулевого колеса. Бросив автомобиль, мужчины предприняли повторную попытку завладеть чужим автотранспортом. Зная, что на улице Республиканской возле одного из домов постоянно стоит иномарка Ниссан Датсун, пришли на соседнюю улицу. Воспользовавшись тем, что автомашина не оснащена сигнализацией, с помощью отвертки завели двигатель, после чего скрылись с места происшествия.