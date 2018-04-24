Серия громких похищений имущества взбудоражила полицию Приморья
В приморскую полицию поступили сообщения о хищении двух автомобилей у жителей города Дальнереченска.
В приморскую полицию поступили сообщения о хищении двух автомобилей у жителей города Дальнереченска.
На место происшествия прибыла
Установлено, что ночью из гаража, расположенного во дворе дома по улице Гоголя, неизвестные похитили автомобиль Тойота Карина, принадлежащий 62-летнему заявителю, а у 38-летнего владельца Ниссан Датсун, автомашину угнали от его дома по улице Республиканской.
С целью раскрытия преступления были сформированы четыре поисковых группы. Полицейские провели осмотр территорий, опросили потерпевших и возможных очевидцев происшествия. Одну из похищенных иномарок — Тойоту Карину — с множественными механическими повреждениями сотрудники полиции обнаружили недалеко от дома потерпевшего.
В ходе розыскных мероприятий оперативники установили, что второй похищенный автомобиль Ниссан Датсун движется вглубь Дальнереченского района. В селе Веденка иномарка попала в обзор камер видеонаблюдения, установленных на автозаправочной станции. Изучив видеозаписи, полицейские установили личности злоумышленников.
Подозреваемых сотрудники полиции задержали в лесной сторожке, в 12 километрах от села Малиново. В отделе внутренних дел задержанные дали признательные показания и рассказали, что в состоянии алкогольного опьянения решили угнать автомобиль для того чтобы поехать в лес для сбора кедрового ореха. Первый автомобиль они угнали у 62-летнего соседа из гаража. Взломав дверной замок, проникли в помещение, где находилась иномарка. Так как двери машины были закрыты, они разбили окно, взломали замок зажигания и выехали на улицу. Однако далеко уехать не смогли: сработала блокировка рулевого колеса. Бросив автомобиль, мужчины предприняли повторную попытку завладеть чужим автотранспортом. Зная, что на улице Республиканской возле одного из домов постоянно стоит иномарка Ниссан Датсун, пришли на соседнюю улицу. Воспользовавшись тем, что автомашина не оснащена сигнализацией, с помощью отвертки завели двигатель, после чего скрылись с места происшествия.
Михаил Грач.