Пожар напугал студентов ДВФУ
В одном из корпусов Дальневосточного федерального университета произошел пожар, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья. В коридоре на 4 этаже корпуса 6. 2 наблюдался дым.
В одном из корпусов Дальневосточного федерального университета произошел пожар, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья. В коридоре на 4 этаже корпуса 6. 2 наблюдался дым.
По предварительным данным, возгорание возникло в результате короткого замыкания. Горели личные вещи одного из студентов.
Работниками университета была проведена эвакуация людей из здания.
Пожар тушили 24 человека личного состава и 9 единиц техники.
Михаил Грач.