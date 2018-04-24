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06:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Пожар напугал студентов ДВФУ

В одном из корпусов Дальневосточного федерального университета произошел пожар, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья. В коридоре на 4 этаже корпуса 6. 2 наблюдался дым.

По предварительным данным, возгорание возникло в результате короткого замыкания. Горели личные вещи одного из студентов.

Работниками университета была проведена эвакуация людей из здания.

Пожар тушили 24 человека личного состава и 9 единиц техники.

Михаил Грач.

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