На ОбьГЭСе в Новосибирске пропал мужчина с залысиной
36-летний Алексей Кривошапкин в последний раз выходил на связь 20 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
36-летний Алексей Кривошапкин в последний раз выходил на связь 20 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
На ОбьГЭСе в Новосибирске пропал мужчина с залысиной, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
36-летний Алексей Кривошапкин в последний раз выходил на связь 20 апреля. Мужчина находился в микрорайоне ОбьГЭС, с тех пор о нем нет никакой информации.
Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы
Был одет: чёрная куртка, синие джинсы, чёрные ботинки со шнуровкой.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 8−903−904−65−85 или 112.