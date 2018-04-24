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07:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На ОбьГЭСе в Новосибирске пропал мужчина с залысиной

36-летний Алексей Кривошапкин в последний раз выходил на связь 20 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

На ОбьГЭСе в Новосибирске пропал мужчина с залысиной, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

36-летний Алексей Кривошапкин в последний раз выходил на связь 20 апреля. Мужчина находился в микрорайоне ОбьГЭС, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с залысиной, глаза серые.

Был одет: чёрная куртка, синие джинсы, чёрные ботинки со шнуровкой.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 8−903−904−65−85 или 112.

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