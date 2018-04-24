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07:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Серийных квартирных воров задержали в Иркутске

Преступники обокрали как минимум десять семей в городе.

Сразу несколько жителей разных районов Иркутска обратилось на днях в полицию с заявлением об ограблении своих квартир. Выйти на след «домушников» и задержать их сыщикам удалось по горячим следам. Ими оказались трое иркутян в возрасте от 29 до 44 лет, ранее неоднократно судимые за кражи. Оперативники не исключают, что они могут быть причастны к 10 ограблениям.

Кроме того, выяснилось, что банда тщательно готовилась к новому ограблению. А каждый ее участник выполнял свою функцию. Злоумышленники заранее подбирали квартиру, наблюдали за хозяевами, после чего решали как можно проникнуть в жилище. Используя специальные отмычки, они открывали двери, затем заходили в квартиры и похищали деньги и ювелирные украшения. При обыске у воров нашли целый набор различных приспособлений для вскрытия дверных замков.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За решетку злоумышленники могут отправиться на срок до шести лет. Дожидаться суда они будут под арестом. Всех, кто что-либо знает о преступлениях этой банды, просьба обращаться в отделы полиции города, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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