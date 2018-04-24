Серийных квартирных воров задержали в Иркутске

Сразу несколько жителей разных районов Иркутска обратилось на днях в полицию с заявлением об ограблении своих квартир. Выйти на след «домушников» и задержать их сыщикам удалось по горячим следам. Ими оказались трое иркутян в возрасте от 29 до 44 лет, ранее неоднократно судимые за кражи. Оперативники не исключают, что они могут быть причастны к 10 ограблениям.

Кроме того, выяснилось, что банда тщательно готовилась к новому ограблению. А каждый ее участник выполнял свою функцию. Злоумышленники заранее подбирали квартиру, наблюдали за хозяевами, после чего решали как можно проникнуть в жилище. Используя специальные отмычки, они открывали двери, затем заходили в квартиры и похищали деньги и ювелирные украшения. При обыске у воров нашли целый набор различных приспособлений для вскрытия дверных замков.