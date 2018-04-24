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08:00 (мск), источник: ЕАН

В Краснотурьинске на студентку упала рама во время замены окон в общежитии

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования студентки колледжа искусств в Краснотурьинске, сообщили в надзорном ведомстве региона.

По предварительной информации, несчастный случай произошел 19 апреля возле здания общежития. По одним данным, на девушку упала рама, по другим — фрагмент доски, возможно, подоконника. Пострадавшую увезли в больницу.

«Устанавливается, действительно ли 19 апреля 2018 года в здании общежития проводились работы по замене окон, затребованы соответствующие документы для установления лица, ответственного за безопасное проведение работ», — отмечает прокуратура.

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