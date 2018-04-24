План мероприятий по борьбе с экстремизмом на два года утвержден в Свердловской области

Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев напомнил, что активные меры по выстраиванию системы профилактики экстремизма на региональном и муниципальном уровне — один из приоритетов, заданных главой региона Евгением Куйвашевым. Так, на сегодняшний день в муниципалитетах созданы и действуют межведомственные комиссии по профилактике экстремизма. Разработаны муниципальные программные документы по профилактике экстремистский проявлений и гармонизации этноконфессиональных отношений.

Отметим, Стратегия является основополагающим документом для всех органов власти и ведомств, задействованных в борьбе с экстремизмом. На ее основе губернатором области утвержден региональный план с учетом специфики региона.

Читайте также Евгений Куйвашев снялся в видеоролике против террора

Свердловская область, как подчеркнул Александр Кудрявцев, многонациональный регион, в котором проживает 160 народов, а также представлены свыше десятка различных конфессий и сотни религиозных организаций. «При этом не стоит забывать, что одной из отличительных особенностей уральцев является высокая степень социально-политической активности», — добавил он.

По словам директора департамента внутренней политики губернатора Свердловской области Антона Третьякова, утвержденный главой региона план мероприятий, позволит в ближайшие два года эффективно организовать на Среднем Урале работу по борьбе с экстремизмом с учетом социально-политической, этноконфессиональной и религиозной ситуации, складывающейся в регионе на сегодняшний день.

«Решающая роль в профилактике экстремизма принадлежит институтам гражданского общества, с которыми успешно взаимодействуют региональные органы исполнительной власти», — заявил министр, подчеркивая, что приоритетным принципом противодействия экстремизму выступает сотрудничество государства с общественными и религиозными организациями.

Также участники совещания обсудили меры по противодействию экстремистских проявлений среди молодежи. По мнению экспертов, молодежь наиболее подвержена опасности деструктивного влияния и формирования радикальных взглядов и убеждений. «Поэтому нам своевременно следует выявлять те “горячие точки”, где значительную часть времени проводят подростки и молодежь, завязывая социальные отношения — это, прежде всего, школы, средние и высшие учебные заведения», — сказал Александр Кудрявцев.