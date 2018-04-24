Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Жалею, что уехала из Крыма»: украинка впечатлена полуостровом РФ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Сын Дмитрия Харатьяна вырос его копией
Президент Франции ответил на слова Путина о грубейшем нарушении
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
В Москве выросло количество жалоб на домашнее насилие
Туфли-«луноходы» Майкла Джексона выставлены на торги за $10 тыс
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Вонь из квартиры Сердюкова и Васильевой возмутила соседей - СМИ
В Израиле назвали причину рака Караченцова
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
08:01 (мск), источник: Apiural.ru

План мероприятий по борьбе с экстремизмом на два года утвержден в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ. План мероприятий по реализации на Среднем Урале стратегии противодействия экстремизму, рассчитанной до 2025 года, обсудили на заседании межведомственной комиссии. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев напомнил, что активные меры по выстраиванию системы профилактики экстремизма на региональном и муниципальном уровне — один из приоритетов, заданных главой региона Евгением Куйвашевым. Так, на сегодняшний день в муниципалитетах созданы и действуют межведомственные комиссии по профилактике экстремизма. Разработаны муниципальные программные документы по профилактике экстремистский проявлений и гармонизации этноконфессиональных отношений.

Отметим, Стратегия является основополагающим документом для всех органов власти и ведомств, задействованных в борьбе с экстремизмом. На ее основе губернатором области утвержден региональный план с учетом специфики региона.

Читайте также
Евгений Куйвашев снялся в видеоролике против террора

Свердловская область, как подчеркнул Александр Кудрявцев, многонациональный регион, в котором проживает 160 народов, а также представлены свыше десятка различных конфессий и сотни религиозных организаций. «При этом не стоит забывать, что одной из отличительных особенностей уральцев является высокая степень социально-политической активности», — добавил он.

По словам директора департамента внутренней политики губернатора Свердловской области Антона Третьякова, утвержденный главой региона план мероприятий, позволит в ближайшие два года эффективно организовать на Среднем Урале работу по борьбе с экстремизмом с учетом социально-политической, этноконфессиональной и религиозной ситуации, складывающейся в регионе на сегодняшний день.

«Решающая роль в профилактике экстремизма принадлежит институтам гражданского общества, с которыми успешно взаимодействуют региональные органы исполнительной власти», — заявил министр, подчеркивая, что приоритетным принципом противодействия экстремизму выступает сотрудничество государства с общественными и религиозными организациями.

Также участники совещания обсудили меры по противодействию экстремистских проявлений среди молодежи. По мнению экспертов, молодежь наиболее подвержена опасности деструктивного влияния и формирования радикальных взглядов и убеждений. «Поэтому нам своевременно следует выявлять те “горячие точки”, где значительную часть времени проводят подростки и молодежь, завязывая социальные отношения — это, прежде всего, школы, средние и высшие учебные заведения», — сказал Александр Кудрявцев.

© Служба новостей «АПИ».

Все новости региона
Тренеру «Уралочки» Николаю Карполю присвоено звание Героя Труда Российской Федерации
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Более 60% россиян тревожатся из-за роста цен
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Госдума разработает проект о наказании за исполнение санкций США
Выбор соседа и стюардессы в бикини: необычные услуги в самолетах
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь