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08:18 (мск), источник: УралПолит.ру

«Золушку» снова подозревают в отравлении екатеринбургских школьников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля, УралПолит.Ru. Прокуратура Екатеринбурга начала проверку деятельности ЕМУП «Золушка» после очередных отравлений детей в школах, которые обслуживает комбинат питания.

Ранее школа № 85, обслуживаемая «Золушкой», закрылась на карантин после того, как семеро учеников попали в больницу с кишечной инфекцией. За последний месяц это третий случай в учреждениях, сотрудничающих с «Золушкой» — в феврале пострадали 9 учеников первого, второго и четвертого классов средней школы № 140, 16 детей из школы № 64 и 22 ребенка из школы № 74.

Кроме того, в январе в Сети появилось видео, на котором сотрудница комбината, нарушая санитарные нормы, накладывала салат голыми руками. Тогда на предприятии заявили, что ситуация взята под контроль руководства. А позже Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бухгалтера «Золушки», которую обвинили в хищении денежных средств.

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Помимо следственных органов, интерес к работе МУПа проявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, проблему отравления детей в школах может решить назначение уполномоченного органа власти, ответственного за всю систему организации детского питания в целом.

Сегодня в Екатеринбурге в сфере социального питания по-прежнему основные позиции принадлежат МУПам. В то время как большинство московских школ сотрудничает с коммерческими предприятиями, которые работают совместно с чиновниками и контролирующими органами. Это, как отмечается, позволяет значительно улучшить качество питания и снизить количество фальсификата. Кроме того, в Туле местный оператор питания, к примеру, превращает школьные столовые в рестораны для детей.

«Золушку» в данный момент проверяют прокуратура и Роспотребнадзор.

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