СКР не видит причин для возбуждения дела из-за смерти журналиста Бородина
Следователи не видят криминальной подоплеки в гибели екатеринбургского журналиста РИА «Новый День» Максима Бородина.
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Следователи не видят криминальной подоплеки в гибели екатеринбургского журналиста РИА «Новый День» Максима Бородина.
«Пока еще проверка продолжается, оснований для возбуждения уголовного дела нет», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Максим Бородин выпал с балкона 5 этажа 12 апреля. Журналиста госпитализировали с тяжелыми травмами. Утром 15 апреля журналист скончался, не приходя в сознание.