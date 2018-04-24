Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала бунт в Армении и отставку премьера
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в киногероев
Захватившим администрацию президента РФ решили выплатить €300 тыс
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
В ПАСЕ рассказали о печальных последствиях из-за отказа России
Кейт Миддлтон родила третьего ребёнка
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Цвета герцогини: о чем говорит палитра нарядов Кейт Миддлтон
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Вонь из квартиры Сердюкова и Васильевой возмутила соседей - СМИ
В Израиле назвали причину рака Караченцова
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
08:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

СКР не видит причин для возбуждения дела из-за смерти журналиста Бородина

Следователи не видят криминальной подоплеки в гибели екатеринбургского журналиста РИА «Новый День» Максима Бородина.

«Пока еще проверка продолжается, оснований для возбуждения уголовного дела нет», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Максим Бородин выпал с балкона 5 этажа 12 апреля. Журналиста госпитализировали с тяжелыми травмами. Утром 15 апреля журналист скончался, не приходя в сознание.

Все новости региона
Мэрия Екатеринбурга выручила на паркоматах всего 9 миллионов
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Более 60% россиян тревожатся из-за роста цен
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Госдума разработает проект о наказании за исполнение санкций США
Выбор соседа и стюардессы в бикини: необычные услуги в самолетах
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь