Более 20 жителей загоревшегося дома эвакуированы в Кыштыме, 2 ребенка — в реанимации

В Кыштыме (Челябинская область) устанавливаются причина и обстоятельства пожара в квартире пятиэтажки на улице Челюскинцев — для спасения жильцов дома от отравления потребовалась эвакуация, два ребенка госпитализированы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже поступило на пульт диспетчера пожарной охраны около половины седьмого вечера понедельника, 23 апреля. По предварительной информации, в момент пожара в квартире были дети — братья 3 и 5 лет оставались дома одни.

«Когда начался пожар, детей фактически из огня вывели соседи. Силами прибывших на место отделений ПЧ-117 и ПСЧ-38 пожар был ликвидирован. Из горящего здания с помощью пожарной лестницы было спасено 24 человека, в том числе пятеро детей в возрасте от года до 10 лет, — сообщил kyshtym24.ru начальник 38 пожарно-спасательной части Андрей Раскостов.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-39967965&id=456239492&hash=5299dd0cd4742620&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мальчики из загоревшейся квартиры были госпитализированы.