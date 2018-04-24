Более 20 жителей загоревшегося дома эвакуированы в Кыштыме, 2 ребенка — в реанимации
Причина пожара в квартире, где без взрослых оставались двое детей, устанавливается.
Причина пожара в квартире, где без взрослых оставались двое детей, устанавливается.
В Кыштыме (Челябинская область) устанавливаются причина и обстоятельства пожара в квартире пятиэтажки на улице Челюскинцев — для спасения жильцов дома от отравления потребовалась эвакуация, два ребенка госпитализированы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже поступило на пульт диспетчера пожарной охраны около половины седьмого вечера понедельника, 23 апреля. По предварительной информации, в момент пожара в квартире были дети — братья 3 и 5 лет оставались дома одни.
«Когда начался пожар, детей фактически из огня вывели соседи. Силами прибывших на место отделений ПЧ-117 и ПСЧ-38 пожар был ликвидирован. Из горящего здания с помощью пожарной лестницы было спасено 24 человека, в том числе пятеро детей в возрасте от года до 10 лет, — сообщил kyshtym24.ru начальник 38
Мальчики из загоревшейся квартиры были госпитализированы.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с электроприборами.