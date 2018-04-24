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08:21 (мск), источник: dostup1.ru

Более 20 жителей загоревшегося дома эвакуированы в Кыштыме, 2 ребенка — в реанимации

Причина пожара в квартире, где без взрослых оставались двое детей, устанавливается.

В Кыштыме (Челябинская область) устанавливаются причина и обстоятельства пожара в квартире пятиэтажки на улице Челюскинцев — для спасения жильцов дома от отравления потребовалась эвакуация, два ребенка госпитализированы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже поступило на пульт диспетчера пожарной охраны около половины седьмого вечера понедельника, 23 апреля. По предварительной информации, в момент пожара в квартире были дети — братья 3 и 5 лет оставались дома одни.

«Когда начался пожар, детей фактически из огня вывели соседи. Силами прибывших на место отделений ПЧ-117 и ПСЧ-38 пожар был ликвидирован. Из горящего здания с помощью пожарной лестницы было спасено 24 человека, в том числе пятеро детей в возрасте от года до 10 лет, — сообщил kyshtym24.ru начальник 38 пожарно-спасательной части Андрей Раскостов.

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Мальчики из загоревшейся квартиры были госпитализированы.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с электроприборами.

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