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08:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Два человека погибли в ДТП в Пермском крае

ПЕРМЬ, 24 апреля, ФедералПресс. ДТП произошло в 7−20 на автодороге Кунгур-Соликамск-Горнозаводск 23 апреля.

Со стороны Горнозаводска ехала «Шевроле Нива», которую вел 60-летний водитель. На 11 км трассы мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. «Нива» столкнулась с ГАЗ-2707.

Пассажирки «Шевроле Нивы» 53 и 32 лет погибли на месте. Травмы получили водитель внедорожника и его пассажир 28 лет. Пострадавшие госпитализированы.

ГИБДД начало проверку по факту аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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