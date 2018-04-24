Два человека погибли в ДТП в Пермском крае
ПЕРМЬ, 24 апреля, ФедералПресс. ДТП произошло в 7−20 на автодороге
ПЕРМЬ, 24 апреля, ФедералПресс. ДТП произошло в 7−20 на автодороге
Со стороны Горнозаводска ехала «Шевроле Нива», которую вел 60-летний водитель. На 11 км трассы мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. «Нива» столкнулась с ГАЗ-2707.
Пассажирки «Шевроле Нивы» 53 и 32 лет погибли на месте. Травмы получили водитель внедорожника и его пассажир 28 лет. Пострадавшие госпитализированы.
ГИБДД начало проверку по факту аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.