Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван режим сна, приближающий людей к смерти
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Президент Франции ответил на слова Путина о грубейшем нарушении
В Москве выросло количество жалоб на домашнее насилие
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Ольга Бузова открывает именной ресторан в Москве
Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера
Что делать, если вы все забываете
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
12Акции протеста в Армении
08:37 (мск), источник: Newsroom24.ru

Осужден житель Дзержинска, убивший брата молотком и ножницами

Трагическое происшествие случилось в августе прошлого года.

Вынесен приговор жителю Дзержинска, убившему брата молотком и ножницами. Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

Как было установлено следствием и судом, ночью 23 августа прошлого года в квартире дома по улице Попова мужчина, которому в тот день исполнилось 32 года, зашел в комнату, где спал его 30-летний брат. Разбудив родственника, он стал наносить тому удары молотком по голове, а также ножом и ножницами. Потерпевший скончался на месте.

Свою вину мужчина признал. Как полагают следователи, мотивом преступления могла послужить обида злоумышленника на брата, которому, как он считал, во всем помогали родственники. Приговором суда имеющему хроническое заболевание подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Все новости региона
 11 человек пострадали в ДТП в Нижегородской области 19 апреля
Снег будет идти в Нижнем Новгороде три дня
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Роскомнадзор расширяет возможности ограничения доступа к сайтам
Мусор Подмосковья вывезут компании «Ростеха» и Игоря Чайки
Пользователи Сети нашли фото с «Трампом» в огороде
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь