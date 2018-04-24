Осужден житель Дзержинска, убивший брата молотком и ножницами

Вынесен приговор жителю Дзержинска, убившему брата молотком и ножницами. Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.



Как было установлено следствием и судом, ночью 23 августа прошлого года в квартире дома по улице Попова мужчина, которому в тот день исполнилось 32 года, зашел в комнату, где спал его 30-летний брат. Разбудив родственника, он стал наносить тому удары молотком по голове, а также ножом и ножницами. Потерпевший скончался на месте.



Свою вину мужчина признал. Как полагают следователи, мотивом преступления могла послужить обида злоумышленника на брата, которому, как он считал, во всем помогали родственники. Приговором суда имеющему хроническое заболевание подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.



