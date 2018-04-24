Официант бесследно исчез в Кызылорде

«У него всегда была возможность позвонить, сказать, где он. Всех друзей я обзвонила, никто не знает, где он. Мой сын знает о моих болезнях, и не стал бы меня расстраивать, потому что я буду переживать, мне он говорил, что работает официантом в одном ресторане», ― сообщила журналисту агентства мама пропавшего Ирина Лаптева.