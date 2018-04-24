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08:37 (мск), источник: Newtimes.kz

Официант бесследно исчез в Кызылорде

23-летний Сергей Ремизов вышел из дома 22 апреля и до сих пор не вернулся, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По словам мамы Сергея, в минувшее воскресенье после 18:00 он вышел прогуляться и дома не появлялся.

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«У него всегда была возможность позвонить, сказать, где он. Всех друзей я обзвонила, никто не знает, где он. Мой сын знает о моих болезнях, и не стал бы меня расстраивать, потому что я буду переживать, мне он говорил, что работает официантом в одном ресторане», ― сообщила журналисту агентства мама пропавшего Ирина Лаптева.

Особые приметы пропавшего: рост 183 см, волосы русые, глаза зеленые. Был одет: серая олимпийка, серая футболка, темно-серые джинсы, черные кроссовки.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о Сергее Ремизове, родные просят сообщить по телефонам: 8 708 982 15 16, 8 777 276 26 71.

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