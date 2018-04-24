Официант бесследно исчез в Кызылорде
23-летний Сергей Ремизов вышел из дома 22 апреля и до сих пор не вернулся, передает ИА «NewTimes.kz».
23-летний Сергей Ремизов вышел из дома 22 апреля и до сих пор не вернулся, передает ИА «NewTimes.kz».
По словам мамы Сергея, в минувшее воскресенье после 18:00 он вышел прогуляться и дома не появлялся.
«У него всегда была возможность позвонить, сказать, где он. Всех друзей я обзвонила, никто не знает, где он. Мой сын знает о моих болезнях, и не стал бы меня расстраивать, потому что я буду переживать, мне он говорил, что работает официантом в одном ресторане», ― сообщила журналисту агентства мама пропавшего Ирина Лаптева.
Особые приметы пропавшего: рост 183 см, волосы русые, глаза зеленые. Был одет: серая олимпийка, серая футболка,
Всем, кто обладает