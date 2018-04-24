Уголовное дело заведено на глав двух компаний из-за картельного сговора с лекарствами

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, дело расследуется по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).



Основанием для его возбуждения послужили материалы управления Федеральной антимонопольной службы России по Новосибирской области. Как показала проверка ФАС, руководители фирм-поставщиков договорились о совместном определении исхода торгов, кто именно и по какому лоту будет являться победителем. В итоге они приняли участие в 437 аукционах, по которым были заключены контракты. В результате сумма незаконного дохода, полученного фирмами-поставщиками с января 2016-го по август 2017 года, составила более 576 млн руб. «В местах жительства подозреваемых, а также офисах компаний проводятся обыски, в ходе которых изъята оргтехника и документация», — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.



В начале года УФАС сообщило о раскрытии картельного сговора на 437 торгах для Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина. Антимонопольное ведомство признало ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра» нарушившими закон о конкуренции. Сумма заключенных компаниями контрактов по результатам торгов составила более 500 млн руб. Так как участники картеля фактически отказались от конкурентной борьбы, закупки для нужд клиники осуществлялись по существенно завышенным ценам, сделало вывод УФАС. Кроме того, антимонопольный орган установил, что компании проводили совместную подготовку к участию в аукционах. Вопрос о возбуждении административного производства в отношении участников сговора будет решен в ближайшее время. Источники «Ъ-Сибирь» в силовых ведомствах сообщили, что в уголовном деле как раз фигурируют названные компании.



Константин Воронов, Оксана Павлова