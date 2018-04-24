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08:44 (мск), источник: ИА Башинформ

Жительница Уфы получила перелом руки в троллейбусе

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе автоинспекция зафиксировала происшествие в общественном транспорте.

В то время, как 32-летняя водительница троллейбуса поворачивала с Первомайской в сторону улицы Гончарова, в салоне упала 78-летняя пассажирка. Пенсионерка получила травму, ее госпитализировали с переломом руки.

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