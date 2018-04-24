В Магнитогорске пластические хирурги получили реальные сроки за смерть пациентки

Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор директору и врачу-анестезиологу ООО «Центр пластической хирургии», по вине которых в 2012 году в медицинской организации умерла 25-летняя пациентка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Установлено, что 15 мая 2012 года, жительница Магнитогорска обратилась в клинику, решив сделать пластическую операцию. Врачи неполностью обследовали пациенту и приступили к операции.

«В связи с отсутствием разрешения на использование наркотических препаратов они выбрали ингаляторный наркоз, который не обладает анальгетическим эффектом, что привело к смерти молодой женщины от шока тяжелой степени, вызванного анестезией при проведении ей хирургического вмешательства», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.) Директор медцентра и врач-анестезиолог проведут в колонии общего режима по 2 года каждый. Суд также лишил их права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи или услуг, на три года с момента отбытия основного наказания.