В Омской области пропал ребенок из приемной семьи

Минувшей ночью в полицию за помощью обратилась жительница Калачинского района. Женщина сообщила, что из школы не вернулся 13-летний опекаемый мальчик Данил Панов. Ночью полицейские обследовали подвалы, подъезды и чердаки, стройки и колодцы в Калачинске. Сегодня, как сообщили в областном управлении МВД, поисковые мероприятия продолжаются. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Данила, просят сообщить по телефону 79−33−90 или 02.