В Омской области пропал ребенок из приемной семьи
13-летний мальчик не вернулся домой после уроков.
13-летний мальчик не вернулся домой после уроков.
Минувшей ночью в полицию за помощью обратилась жительница Калачинского района. Женщина сообщила, что из школы не вернулся 13-летний опекаемый мальчик Данил Панов. Ночью полицейские обследовали подвалы, подъезды и чердаки, стройки и колодцы в Калачинске. Сегодня, как сообщили в областном управлении МВД, поисковые мероприятия продолжаются. Всех, кто
Приметы школьника: на вид около 13 лет, рост 155−160 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые
Данил Панов был одет в