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09:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омской области пропал ребенок из приемной семьи

13-летний мальчик не вернулся домой после уроков.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью в полицию за помощью обратилась жительница Калачинского района. Женщина сообщила, что из школы не вернулся 13-летний опекаемый мальчик Данил Панов. Ночью полицейские обследовали подвалы, подъезды и чердаки, стройки и колодцы в Калачинске. Сегодня, как сообщили в областном управлении МВД, поисковые мероприятия продолжаются. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Данила, просят сообщить по телефону 79−33−90 или 02.

Приметы школьника: на вид около 13 лет, рост 155−160 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые светло-русые средней длины, нос прямой, глаза голубые. Особые приметы: шрамы на внутренней верхней части правого бедра, на носу и вокруг носа — веснушки.

Данил Панов был одет в темно-серую куртку с зелеными вставками на плечах, черные брюки классического кроя, черные кроссовки с красными вставками с наружной стороны, вязаную серую жилетку, голубую рубашку и бейсболку черного цвета.

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