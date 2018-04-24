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08:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области водитель пикапа насмерть сбил лося

Животное скончалось на месте.

В районе села Богатое в Самарской области произошло ДТП. Водитель пикапа сбил взрослую лосиху. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

Авария произошла в темное время суток. Судя по всему, животное выбежало на трассу, водитель не успел остановиться. Лосиха скончалась от полученных травм на месте. У пикапа серьезно разворотило переднюю часть кузова. Водитель не пострадал. Комментаторы отмечают, что если бы у автолюбителя была не такая крепкая машина, он мог бы серьезно пострадать.

Во всех подробностях ДТП разбирались инспекторы ГИБДД.

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