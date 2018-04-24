В Самарской области водитель пикапа насмерть сбил лося

Авария произошла в темное время суток. Судя по всему, животное выбежало на трассу, водитель не успел остановиться. Лосиха скончалась от полученных травм на месте. У пикапа серьезно разворотило переднюю часть кузова. Водитель не пострадал. Комментаторы отмечают, что если бы у автолюбителя была не такая крепкая машина, он мог бы серьезно пострадать.