В Самарской области водитель пикапа насмерть сбил лося
Животное скончалось на месте.
Животное скончалось на месте.
В районе села Богатое в Самарской области произошло ДТП. Водитель пикапа сбил взрослую лосиху. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.
Авария произошла в темное время суток. Судя по всему, животное выбежало на трассу, водитель не успел остановиться. Лосиха скончалась от полученных травм на месте. У пикапа серьезно разворотило переднюю часть кузова. Водитель не пострадал. Комментаторы отмечают, что если бы у автолюбителя была не такая крепкая машина, он мог бы серьезно пострадать.
Во всех подробностях ДТП разбирались инспекторы ГИБДД.