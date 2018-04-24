Грабители ворвались в дом семьи с детьми в ЮКО: они угрожали обрезом и ножами
Преступники в ЮКО, ворвавшиеся в дом местного жителя, где находились взрослые и дети, угрожали обрезом и ножами.
Преступники в ЮКО, ворвавшиеся в дом местного жителя, где находились взрослые и дети, угрожали обрезом и ножами.
Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил официальный представитель МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев.
«Вчера в одном из сел
В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию преступников. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в ночь с 22 на 23 апреля в селе Турара Рыскулова Тюлькубасского района. По данным полиции, в момент нападения в доме находились шесть человек, двое из которых — несовершеннолетние дети.