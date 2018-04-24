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09:23 (мск), источник: Tengrinews

Грабители ворвались в дом семьи с детьми в ЮКО: они угрожали обрезом и ножами

Преступники в ЮКО, ворвавшиеся в дом местного жителя, где находились взрослые и дети, угрожали обрезом и ножами.

Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил официальный представитель МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев.

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«Вчера в одном из сел Южно-Казахстанской области четверо неизвестных совершили разбойное нападение на дом предпринимателя и, угрожая обрезом и ножами членам семьи, в том числе несовершеннолетним детям, завладели деньгами в сумме более полумиллиона тенге», — сообщил представитель МВД РК.

В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию преступников. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в ночь с 22 на 23 апреля в селе Турара Рыскулова Тюлькубасского района. По данным полиции, в момент нападения в доме находились шесть человек, двое из которых — несовершеннолетние дети.

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