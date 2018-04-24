Грабители ворвались в дом семьи с детьми в ЮКО: они угрожали обрезом и ножами

«Вчера в одном из сел Южно-Казахстанской области четверо неизвестных совершили разбойное нападение на дом предпринимателя и, угрожая обрезом и ножами членам семьи, в том числе несовершеннолетним детям, завладели деньгами в сумме более полумиллиона тенге», — сообщил представитель МВД РК.

В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию преступников. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в ночь с 22 на 23 апреля в селе Турара Рыскулова Тюлькубасского района. По данным полиции, в момент нападения в доме находились шесть человек, двое из которых — несовершеннолетние дети.