Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала бунт в Армении и отставку премьера
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Особенности королевских родов: как рождаются монархи Британии
Захватившим администрацию президента РФ решили выплатить €300 тыс
Ольга Бузова открывает именной ресторан в Москве
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
СМИ: Индия "лишила" Россию самолета на базе Су-57
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
Ольга Бузова открывает именной ресторан в Москве
Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
12Акции протеста в Армении
08:51 (мск), источник: Комсомольская правда

«Считаем нецелесообразным»: Минздрав отказался объяснить ситуацию со смертью пенсионерки в Новосибирске

Юрист объяснила, почему после смерти близкого человека у родственников не остается ни единого шанса без суда получить медицинские документы.

Историю погибшей 60-летней Надежды Логиновой рассказала в соцсетях ее внучка — Кристина. Пенсионерка скончалась через сутки после того, как в поликлинике и терапевт, и невролог, по словам родственницы, отказались госпитализировать больную женщину. Есть своя роль в этой трагедии и у «Скорой помощи»…

Не верилось нам, что врачи могут проявлять такое равнодушие… Женщину, упавшую в обморок прямо перед кабинетом, отправить домой? Что-то здесь не так… Нужно выслушать другую сторону. Вопросов много. Почему в Городской клинической больнице № 1 отказались госпитализировать Надежду за неделю до смерти пациентки? Почему ничего не сделали ни терапевт, ни невролог, ни заведующая терапевтическим отделением Госпиталя ветеранов войн № 3, чтобы помочь женщине с развивающимся отеком головного мозга? Почему в бумажной карточке пенсионерки не оказалось никаких записей за 2018 год?

Мы попросили руководителей перечисленных медицинских учреждений я побеседовать с нами. Отправили запрос в региональный минздрав. Получили однозначный ответ — врачебная тайна.

— Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, — говорится в документе. — Согласно имеющимся в министерстве здравоохранения Новосибирской области сведениям Н. С. Логинова в добровольном согласии об оказании медицинской помощи выразила запрет на разглашение информации, составляющей врачебную тайну, третьим лицам. Вследствие чего проведение интервью… считаем нецелесообразным.

В ведомстве напомнили: все претензии можно высказать по телефону горячей линии или направить письменную жалобу. А уж минздрав сам разберется, кто прав, кто виноват. И под занавес уверили: «Любые изменения в медицинских электронных картах отражаются в логах, и при необходимости все действия медицинских работников при работе в МИС могут быть просмотрены». Так что переживать об отсутствии записей в бумажной карте, видимо, не стоит?

Шансов оперативно получить на руки медицинские документы, пусть это будут электронные записи, у детей погибшей пенсионерки практически нет.

— По нашему законодательству даже родственники, к сожалению, не могут в полном объеме получить информацию по своему умершему близкому, — объясняет юрист, директор юридической компании «Стибикины и партнеры» Юлия Стибикина.

И изменить эту ситуацию никак не получится.

— Доверенность аннулируется вместе со смертью пациента, как и разрешение о разглашении персональных данных. По нашему законодательству, если человек не успел при жизни сделать копию документации, то все … Теперь есть два варианта. Первый — можно обратиться в гражданский суд с иском, и тогда судья запросит медицинскую документацию, а родственники смогут с ней ознакомиться. Второй — обратиться в Следственный комитет, который также запросит документы, и родственники смогут с ними ознакомиться, — советует эксперт.

Но все это требует времени, и достаточно длительного. И что делать? Семья Надежды Логиновой не стала дожидаться результатов проверки регионального минздрава, обратившись за помощью в правоохранительные органы. На вопросы силовых ведомств медикам все же придется ответить.

Все новости региона
 Фотограф выложил в Сеть обнаженную съемку Ксении Собчак в стиле садо-мазо
Как отрастить бороду в домашних условиях
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Роскомнадзор расширяет возможности ограничения доступа к сайтам
Мусор Подмосковья вывезут компании «Ростеха» и Игоря Чайки
Пользователи Сети нашли фото с «Трампом» в огороде
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь