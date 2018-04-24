«Считаем нецелесообразным»: Минздрав отказался объяснить ситуацию со смертью пенсионерки в Новосибирске

Историю погибшей 60-летней Надежды Логиновой рассказала в соцсетях ее внучка — Кристина. Пенсионерка скончалась через сутки после того, как в поликлинике и терапевт, и невролог, по словам родственницы, отказались госпитализировать больную женщину. Есть своя роль в этой трагедии и у «Скорой помощи»…

Не верилось нам, что врачи могут проявлять такое равнодушие… Женщину, упавшую в обморок прямо перед кабинетом, отправить домой? Что-то здесь не так… Нужно выслушать другую сторону. Вопросов много. Почему в Городской клинической больнице № 1 отказались госпитализировать Надежду за неделю до смерти пациентки? Почему ничего не сделали ни терапевт, ни невролог, ни заведующая терапевтическим отделением Госпиталя ветеранов войн № 3, чтобы помочь женщине с развивающимся отеком головного мозга? Почему в бумажной карточке пенсионерки не оказалось никаких записей за 2018 год?

Мы попросили руководителей перечисленных медицинских учреждений я побеседовать с нами. Отправили запрос в региональный минздрав. Получили однозначный ответ — врачебная тайна.

— Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, — говорится в документе. — Согласно имеющимся в министерстве здравоохранения Новосибирской области сведениям Н. С. Логинова в добровольном согласии об оказании медицинской помощи выразила запрет на разглашение информации, составляющей врачебную тайну, третьим лицам. Вследствие чего проведение интервью… считаем нецелесообразным.

В ведомстве напомнили: все претензии можно высказать по телефону горячей линии или направить письменную жалобу. А уж минздрав сам разберется, кто прав, кто виноват. И под занавес уверили: «Любые изменения в медицинских электронных картах отражаются в логах, и при необходимости все действия медицинских работников при работе в МИС могут быть просмотрены». Так что переживать об отсутствии записей в бумажной карте, видимо, не стоит?

Шансов оперативно получить на руки медицинские документы, пусть это будут электронные записи, у детей погибшей пенсионерки практически нет.

— По нашему законодательству даже родственники, к сожалению, не могут в полном объеме получить информацию по своему умершему близкому, — объясняет юрист, директор юридической компании «Стибикины и партнеры» Юлия Стибикина.

И изменить эту ситуацию никак не получится.

— Доверенность аннулируется вместе со смертью пациента, как и разрешение о разглашении персональных данных. По нашему законодательству, если человек не успел при жизни сделать копию документации, то все … Теперь есть два варианта. Первый — можно обратиться в гражданский суд с иском, и тогда судья запросит медицинскую документацию, а родственники смогут с ней ознакомиться. Второй — обратиться в Следственный комитет, который также запросит документы, и родственники смогут с ними ознакомиться, — советует эксперт.