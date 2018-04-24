Пожар на секретном НЗИВ под Новосибирском удалось предотвратить
Специалисты МЧС в Новосибирской области проводят дознание по фактам палов травы, которые чуть не привели к угрозе пожара в Новосибирском заводе искусственного волокна.
Специалисты МЧС в Новосибирской области проводят дознание по фактам палов травы, которые чуть не привели к угрозе пожара в Новосибирском заводе искусственного волокна.
Здесь производятся части вооружения и военной техники, в том числе к реактивным системам залпового огня «Смерч».
Кроме территории НЗИВ, опасность угрожала и населенным пунктам. Устанавливаются виновные лица. «Пал сухой травы создал угрозу перехода огня на территории Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ), базы отдыха “Балуш” в Искитимском районе, а также на два населенных пункта в Каргатском районе Новосибирской области», — сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
Во всех случаях природные пожары были своевременно ликвидированы, но потребовались огромные усилия, чтобы предотвратить тяжелые последствия.
Рядом с территорией завода НЗИВ в Искитиме была угроза перехода огня на производственные и складские помещения. Пал травы произошел на площади 40 гектаров. На ликвидацию задействовали пожарные автомобили, а также тракторы, которые делали минерализованную противопожарную полосу, препятствующую распространению огня.
Пожарные, представители Искитимского района и работники завода использовали ранцевые огнетушители и другое приспособленное оборудование, чтобы не допустить перехода огня. Всего в ликвидации участвовали 66 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС 36 человек, 9 единиц техники.
А в селе Алабуга Каргатского района огонь остановили в 200 метрах от ближайших домовладений. Площадь возгорания достигала 40 гектаров. В другом селе Каргатского района — в