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08:50 (мск), источник: VN.ru

Пожар на секретном НЗИВ под Новосибирском удалось предотвратить

Специалисты МЧС в Новосибирской области проводят дознание по фактам палов травы, которые чуть не привели к угрозе пожара в Новосибирском заводе искусственного волокна.

Здесь производятся части вооружения и военной техники, в том числе к реактивным системам залпового огня «Смерч».

Кроме территории НЗИВ, опасность угрожала и населенным пунктам. Устанавливаются виновные лица. «Пал сухой травы создал угрозу перехода огня на территории Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ), базы отдыха “Балуш” в Искитимском районе, а также на два населенных пункта в Каргатском районе Новосибирской области», — сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

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Во всех случаях природные пожары были своевременно ликвидированы, но потребовались огромные усилия, чтобы предотвратить тяжелые последствия.

Рядом с территорией завода НЗИВ в Искитиме была угроза перехода огня на производственные и складские помещения. Пал травы произошел на площади 40 гектаров. На ликвидацию задействовали пожарные автомобили, а также тракторы, которые делали минерализованную противопожарную полосу, препятствующую распространению огня.

Пожарные, представители Искитимского района и работники завода использовали ранцевые огнетушители и другое приспособленное оборудование, чтобы не допустить перехода огня. Всего в ликвидации участвовали 66 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС 36 человек, 9 единиц техники.

А в селе Алабуга Каргатского района огонь остановили в 200 метрах от ближайших домовладений. Площадь возгорания достигала 40 гектаров. В другом селе Каргатского района — в Усть-Суме — огонь остановили в 300 метрах от жилых домов и построек. Сильный ветер привел к распространению этого природного пожара на 23 гектара. На тушении обоих возгораний, которые длились несколько часов, работали 44 человека и 9 единиц различной техники.

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