В «Усадьбе Грибанова» пьяные омичи подрались с сотрудниками полиции
Стражи порядка прибыли на базу отдыха, чтобы успокоить дебоширов, которые начали ломать мебель и бить посуду.
Стражи порядка прибыли на базу отдыха, чтобы успокоить дебоширов, которые начали ломать мебель и бить посуду.
В минувшие выходные компания омичей решила отдохнуть в знаменитой «Усадьбе Грибанова» около села Подгородка Омского района. Отдохнули хорошо: пили, ели, парились в бане и веселились. В воскресенье оплаченное время отдыха закончилось, поэтому директор заведения предложил гостям съехать или продлить время своего пребывания.
Как сообщает «Вечерний Омск», пьяных мужчин такой расклад не устроил, они начали разносить мебель и посуду, угрожая, что все разнесут, если от них не отстанут.
Руководство было вынуждено вызвать наряд полиции. На место прибыло пять стражей порядка, одетых по форме. Они представились, предъявили удостоверения и попросили дебоширов успокоиться и покинуть усадьбу.
Ренат Дощанов, следователь Омского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области:
— Отдыхающие не вняли тому, что им говорили полицейские. Более того, двое из компании с кулаками набросились на стражей порядка.
В итоге завязалась драка, в результате чего двое стражей порядка получили ушибы мягких тканей головы.
Вчера, 23 апреля, в отношении двоих из них — 32 и 35 лет — было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия опасного для жизни в отношении представителей власти, находящихся при исполнении служебных обязанностей».
Омичам грозит до десяти лет лишения свободы.