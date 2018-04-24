В «Усадьбе Грибанова» пьяные омичи подрались с сотрудниками полиции

В минувшие выходные компания омичей решила отдохнуть в знаменитой «Усадьбе Грибанова» около села Подгородка Омского района. Отдохнули хорошо: пили, ели, парились в бане и веселились. В воскресенье оплаченное время отдыха закончилось, поэтому директор заведения предложил гостям съехать или продлить время своего пребывания.

Как сообщает «Вечерний Омск», пьяных мужчин такой расклад не устроил, они начали разносить мебель и посуду, угрожая, что все разнесут, если от них не отстанут.

Руководство было вынуждено вызвать наряд полиции. На место прибыло пять стражей порядка, одетых по форме. Они представились, предъявили удостоверения и попросили дебоширов успокоиться и покинуть усадьбу.

Ренат Дощанов, следователь Омского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области:

— Отдыхающие не вняли тому, что им говорили полицейские. Более того, двое из компании с кулаками набросились на стражей порядка.

В итоге завязалась драка, в результате чего двое стражей порядка получили ушибы мягких тканей головы.

Чтобы успокоить нарушителей порядка, руководству базы отдыха пришлось вызвать еще один наряд полиции. Мужчин удалось успокоить.

Вчера, 23 апреля, в отношении двоих из них — 32 и 35 лет — было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия опасного для жизни в отношении представителей власти, находящихся при исполнении служебных обязанностей».