СКР: криминальных следов на теле умершего студента не обнаружено

23 апреля вышедшие на поиски волонтёры нашли тело пропавшего 22-летнего студента Политеха. Молодого человека обнаружили рядом с жилыми домами на улице Лукоянова в Свердловском районе. Там же, в микрорайоне Крохалева, его в последний раз видели живым друзья. Студент пытался поймать такси.

Об обстоятельствах и причинах смерти, пока идет судебно-медицинская экспертиза, говорить рано, но уже сейчас можно сделать выводы, что смерть была ненасильственная. Криминальных следов на теле юноши не обнаружено.