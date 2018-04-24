СКР: криминальных следов на теле умершего студента не обнаружено
Вероятней всего молодой человек умер от переохлаждения.
Вероятней всего молодой человек умер от переохлаждения.
23 апреля вышедшие на поиски волонтёры нашли тело пропавшего 22-летнего студента Политеха. Молодого человека обнаружили рядом с жилыми домами на улице Лукоянова в Свердловском районе. Там же, в микрорайоне Крохалева, его в последний раз видели живым друзья. Студент пытался поймать такси.
Об обстоятельствах и причинах смерти, пока идет
«Жительница дома рядом с местом происшествия сообщила, что заметила ночью на улице странного молодого человека, он ходил