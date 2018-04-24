Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Идеальных людей нет: Навка откровенно о разводе
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Реакция Порошенко на слова о том, что Украина захлебнется в крови
Рассекающая по Байкалу на коньках бабушка покорила соцсети
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Увольнение Карреры сейчас — еще 16 лет без титула
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
Сын Натальи Сенчуковой работает моделью ради денег
5 ошибок сторонников здорового питания
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
12В тени войны
13:51 (мск), источник: Городской репортер

Житель Шахт задержан за сбыт сильнодействующего вещества

В Шахтах задержан 32-летний местный житель, который подозревается в сбыте трамадола. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным, подозреваемый находил своих покупателей через интернет и сбывал сильнодействующий наркотик путем закладок.

При обыске его дома были обнаружены и изъяты банковские карты, на которые клиенты сбрасывали деньги и десять упаковок трамадола.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Все новости региона
Россию не устраивают ответы британской стороны по делу Скрипаля
«Мы все умрем!»: крысы-мутанты и реальные случаи массовой паники
Пять открытий, в которые трудно поверить
Лукашенко обвинил Россию в развязывании торговых «баталий»
Финляндия отказалась от выплаты безусловного дохода гражданам
В Швейцарии утки дважды за три дня нарушили скоростной режим
Песков опроверг данные о 10 триллионах рублей в «плане Путина»
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь