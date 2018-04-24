Житель Шахт задержан за сбыт сильнодействующего вещества
В Шахтах задержан 32-летний местный житель, который подозревается в сбыте трамадола. Об этом сообщает
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В Шахтах задержан 32-летний местный житель, который подозревается в сбыте трамадола. Об этом сообщает
По предварительным данным, подозреваемый находил своих покупателей через интернет и сбывал сильнодействующий наркотик путем закладок.
При обыске его дома были обнаружены и изъяты банковские карты, на которые клиенты сбрасывали деньги и десять упаковок трамадола.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Выясняются все обстоятельства произошедшего.