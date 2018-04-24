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09:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане из-за гололеда фуры вылетают с трассы

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В интернете очевидцы делятся фотографиями вылетевших с дороги в кювет фур в Татарстане.

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На фото видно, как два большегруза съехали с дороги на обочину. Одна из фур упала в кювет и перевернулась.

Один из очевидцев сообщил ИА «Татар-информ», что ДТП с грузовиками произошли на трассе Казань — Ульяновск. Информации о пострадавших нет.

Не исключено, что причинами аварий стали плохие погодные условия и гололед. Второй день в республике идет мокрый снег с дождем, а на дорогах сохраняется гололедица.

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