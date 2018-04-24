Рыбаки пытались на «Жигулях» пересечь канал в Ростовской области

«Рыбаки подъехали к затопленному участку дороги и спросили у нас, глубоко ли там. Мы ответили, что глубоко. Но водитель все равно решил рискнуть», — рассказал очевидец.

При этом, по его словам, они выбрались из машины за считанные секунды до того, как она утонула.