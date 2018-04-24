Главу сельсовета в Сокольском районе осудят за махинации с земельными участками
Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Ему грозит до трех лет лишения свободы.
В Сокольском районе за махинации с земельными участками осудят главу сельсовета.
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По версии предварительного следствия, в 2009 году глава местного самоуправления внес в официальные документы заведомо ложные сведения, чтобы права на участок площадью 1512 кв.м получили третьи лица.
Он также изготовил фиктивные документы, которые послужили основанием для регистрации права собственности на земельный участок в территориальном отделе Управления Росреестра по Нижегородской области.
В результате действий мужчины, которому грозит до трех лет лишения свободы, государству был причинен ущерб в размере более 306 тысяч руб.
Следует отметить, что ранее третьи лица, в пользу которых был отчужден земельный участок, привлечены к уголовной ответственности и осуждены. Земельный участок возвращен в муниципальную собственность.
Напомним, глава сельсовета в Кстовском районе осуждена за махинации с землей.