Главу сельсовета в Сокольском районе осудят за махинации с земельными участками

В Сокольском районе за махинации с земельными участками осудят главу сельсовета.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, ранее районным надзорным ведомством было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий.



По версии предварительного следствия, в 2009 году глава местного самоуправления внес в официальные документы заведомо ложные сведения, чтобы права на участок площадью 1512 кв.м получили третьи лица.



Он также изготовил фиктивные документы, которые послужили основанием для регистрации права собственности на земельный участок в территориальном отделе Управления Росреестра по Нижегородской области.



В результате действий мужчины, которому грозит до трех лет лишения свободы, государству был причинен ущерб в размере более 306 тысяч руб.



Следует отметить, что ранее третьи лица, в пользу которых был отчужден земельный участок, привлечены к уголовной ответственности и осуждены. Земельный участок возвращен в муниципальную собственность.



Напомним, глава сельсовета в Кстовском районе осуждена за махинации с землей.