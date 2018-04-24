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10:25 (мск), источник: Newsroom24.ru

Главу сельсовета в Сокольском районе осудят за махинации с земельными участками

Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В Сокольском районе за махинации с земельными участками осудят главу сельсовета.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, ранее районным надзорным ведомством было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

По версии предварительного следствия, в 2009 году глава местного самоуправления внес в официальные документы заведомо ложные сведения, чтобы права на участок площадью 1512 кв.м получили третьи лица.

Он также изготовил фиктивные документы, которые послужили основанием для регистрации права собственности на земельный участок в территориальном отделе Управления Росреестра по Нижегородской области.

В результате действий мужчины, которому грозит до трех лет лишения свободы, государству был причинен ущерб в размере более 306 тысяч руб.

Следует отметить, что ранее третьи лица, в пользу которых был отчужден земельный участок, привлечены к уголовной ответственности и осуждены. Земельный участок возвращен в муниципальную собственность.

Напомним, глава сельсовета в Кстовском районе осуждена за махинации с землей.

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