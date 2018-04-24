Две челябинские школьницы получили условные сроки за участие в торговле наркотиками

Девушки 16 и 17 лет были задержаны полицейскими с поличным.

Они рассказали следователям, что инструкцию к действиям получили по Интернету. «Работодатель» сообщил, где они должны забрать наркотики и по каким тайникам разложить их, чтобы получить вознаграждение.

Однако довести умысел до конца им не удалось, поскольку были задержаны.

Суд признал обеих виновными по ч.3 ст. 30, и п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств) и приговорил их к четырем годам лишения свободы условно.