Две челябинские школьницы получили условные сроки за участие в торговле наркотиками
Челябинск. 24 апреля.
Челябинск. 24 апреля.
Девушки 16 и 17 лет были задержаны полицейскими с поличным.
Они рассказали следователям, что инструкцию к действиям получили по Интернету. «Работодатель» сообщил, где они должны забрать наркотики и по каким тайникам разложить их, чтобы получить вознаграждение.
Однако довести умысел до конца им не удалось, поскольку были задержаны.
Суд признал обеих виновными по ч.3 ст. 30, и п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств) и приговорил их к четырем годам лишения свободы условно.
При вынесении наказания учитывалось отсутствие ранее судимости, раскаяние обеих и помощь в расследовании преступления, отмечается в сообщении.