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09:27 (мск), источник: Интерфакс

Две челябинские школьницы получили условные сроки за участие в торговле наркотиками

Челябинск. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор двум школьницам, которые хотели заработать, раскладывая наркотики по тайникам, сообщает пресс-служба суда во вторник.

Девушки 16 и 17 лет были задержаны полицейскими с поличным.

Они рассказали следователям, что инструкцию к действиям получили по Интернету. «Работодатель» сообщил, где они должны забрать наркотики и по каким тайникам разложить их, чтобы получить вознаграждение.

Однако довести умысел до конца им не удалось, поскольку были задержаны.

Суд признал обеих виновными по ч.3 ст. 30, и п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств) и приговорил их к четырем годам лишения свободы условно.

При вынесении наказания учитывалось отсутствие ранее судимости, раскаяние обеих и помощь в расследовании преступления, отмечается в сообщении.

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