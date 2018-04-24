В Краснодарском крае от клещей пострадали почти 500 человек
Половина из них — дети.
Половина из них — дети.
Всего в стране около 4 тыс. россиян стали жертвами клещей. Зарегистрировано 12 случаев боррелиоза, из них ни одного на Кубани.
Насекомые, обитающие в регионе, могут распространять эту болезнь. Если вовремя не обратиться к врачу, человека ждут неврологические осложнения. Заранее привиться от боррелиоза нельзя. Самая лучшая профилактика — защитить себя от укуса, избежав встречи с членистоногим. Обитают они в парках, лесопосадках и на берегах водоемов, поросших высокой травой. Притаиться могут на ветках деревьев и кустарников.
Такие места в Краснодарском крае специалисты регулярно обрабатывают противопаразитарными составами.