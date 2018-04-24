На Гайве из окна выбросили щенка
ЧП произошло вечером 23 апреля возле дома по улице Толбухина, 23. Живодеры выбросили из окна домашнего щенка. Питомец погиб.
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ЧП произошло вечером 23 апреля возле дома по улице Толбухина, 23. Живодеры выбросили из окна домашнего щенка. Питомец погиб.
Тело животного нашли прохожие, вышедшие на прогулку со своими собаками. Приблизительно, погибшему щенку не больше трех месяцев. При падении он получил переломы всех частей тела и головы.
Местные жители вызвали полицию и ожидают, что виновного найдут и привлекут к ответственности. Предположительно, это сделала молодая пара, родители маленького ребенка.