В Казани из-за пожара жители пяти домов остались без света
Жители пяти домов остались без света в результате пожара, сообщает
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Жители пяти домов остались без света в результате пожара, сообщает
Пожар в доме № 38 по ул. Гарифьянова произошел примерно в 4.00 24 апреля. В результате происшествия было повреждено оборудование подстанции, что привело к отключению электричества в пяти жилых домах Казани.
На месте начали работу сотрудники «Сетевой компании», которые устраняют неполадки.