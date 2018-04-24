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10:25 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани из-за пожара жители пяти домов остались без света

Жители пяти домов остались без света в результате пожара, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Пожар в доме № 38 по ул. Гарифьянова произошел примерно в 4.00 24 апреля. В результате происшествия было повреждено оборудование подстанции, что привело к отключению электричества в пяти жилых домах Казани.

На месте начали работу сотрудники «Сетевой компании», которые устраняют неполадки.

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