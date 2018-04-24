В продуктовом супермаркете Воронежа произошел пожар
Возгорание тушили 40 человек.
Возгорание тушили 40 человек.
В Центральном районе Воронежа произошел пожар в супермаркете торговой сети «Пятью пять» вечером понедельника, 23 апреля, сообщила
Сообщение о пожаре в дежурную часть поступило в 22:06. Огонь удалось локализовать уже в 22:20. Отмечается, что обошлось без пострадавших. Однако
Всего к ликвидации пожара привлекалось 40 человек и шесть единиц техники. Причина возникновения пожара устанавливается.