Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
Что будет, если «закончились права»
Ксения Бородина корит себя за то, что ругает 8-летнюю дочь
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Ольга Бузова открывает именной ресторан в Москве
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Ксения Бородина корит себя за то, что ругает 8-летнюю дочь
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Наталья Водянова снялась в oversize-нарядах для глянца
Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
10:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В продуктовом супермаркете Воронежа произошел пожар

Возгорание тушили 40 человек.

В Центральном районе Воронежа произошел пожар в супермаркете торговой сети «Пятью пять» вечером понедельника, 23 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Помещение магазина загорелось по адресу Кольцовская, 24к.

Сообщение о пожаре в дежурную часть поступило в 22:06. Огонь удалось локализовать уже в 22:20. Отмечается, что обошлось без пострадавших. Однако из-за пожара сгорела шлифовальная машина.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 40 человек и шесть единиц техники. Причина возникновения пожара устанавливается.

Все новости региона
Японские эксперты оценят перспективы создания метро в Воронеже в мае 2018 года
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Пять открытий, в которые трудно поверить
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Капитализация «Русала» выросла на 122 миллиарда рублей
СМИ уличили Пентагон в занижении эффективности российских ПВО
Нефти не хватает: зачем Минфину дополнительные 200 млрд в долг?
Ученые рассказали, чем пахнет атмосфера Урана
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь