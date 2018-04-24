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11:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Женщина погибла при столкновении иномарки с деревом в Таганроге

Женщина погибла в результате столкновения иномарки с деревом в Таганроге.

Как сообщает don24.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, около 21.20 на улице 4-я Линия врезался в дерево автомобиль Mitsubishi Lancer.

По предварительным данным, находившаяся за рулем иномарки женщина не выбрала безопасную скорость движения и не справилась с управлением.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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