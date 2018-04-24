Женщина погибла при столкновении иномарки с деревом в Таганроге
Женщина погибла в результате столкновения иномарки с деревом в Таганроге.
Женщина погибла в результате столкновения иномарки с деревом в Таганроге.
Как сообщает don24.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, около 21.20 на улице 4-я Линия врезался в дерево автомобиль Mitsubishi Lancer.
По предварительным данным, находившаяся за рулем иномарки женщина не выбрала безопасную скорость движения и не справилась с управлением.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.