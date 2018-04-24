Куривший пассажир стал причиной экстренной посадки вылетевшего из Ростова самолета
Самолет рейса DP522 авиакомпании «Победа», выполнявший перелет по маршруту
Самолет рейса DP522 авиакомпании «Победа», выполнявший перелет по маршруту
Инцидент случился накануне, 23 апреля, около 22 часов. Решение о вынужденной посадке принял командир экипажа. Виной всему стал один из пассажиров, куривший в туалете.
«Правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Внуково. Им оказался 54-летний ростовчанин. В отношении него составлен административный протокол по статье “Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях в помещениях и на объектах”», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
После этого лайнер продолжил полет по ранее установленному маршруту.