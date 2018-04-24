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11:29 (мск), источник: Деловое сообщество

Куривший пассажир стал причиной экстренной посадки вылетевшего из Ростова самолета

Самолет рейса DP522 авиакомпании «Победа», выполнявший перелет по маршруту Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург, был экстренно посажен в Москве. Об этом в социальных сетях рассказал один из его пассажиров.

Инцидент случился накануне, 23 апреля, около 22 часов. Решение о вынужденной посадке принял командир экипажа. Виной всему стал один из пассажиров, куривший в туалете.

«Правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Внуково. Им оказался 54-летний ростовчанин. В отношении него составлен административный протокол по статье “Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях в помещениях и на объектах”», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После этого лайнер продолжил полет по ранее установленному маршруту.

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