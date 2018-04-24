Куривший пассажир стал причиной экстренной посадки вылетевшего из Ростова самолета

Инцидент случился накануне, 23 апреля, около 22 часов. Решение о вынужденной посадке принял командир экипажа. Виной всему стал один из пассажиров, куривший в туалете.

«Правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Внуково. Им оказался 54-летний ростовчанин. В отношении него составлен административный протокол по статье “Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях в помещениях и на объектах”», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.