С оторвавшейся льдины в Татарстане спасены двое мужчин
(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). С оторвавшейся льдины в Татарстане спасены двое мужчин, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). С оторвавшейся льдины в Татарстане спасены двое мужчин, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о терпящих бедствие людях пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне утром.
Прибывшие на Каму на СВП «Хивус-6» спасатели ЗПСО № 6 сняли с отколовшейся льдины 29-летнего мужчину и 19-летнего парня.
Сотрудники МЧС доставили потерпевших на берег и передали их в руки медикам скорой помощи.