Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Советские подводники знали: в США нашли «тектоническую бомбу»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
В соцсетях прославляют материнское тело после родов
Страны G7 сделали заявление, касающееся Крыма
Кристина Орбакайте надела облегающее «ягодное» платье
ВИА Гра в Тель-АфареКак десятки россиянок уехали за мужьями в ИГ, а оказались в багдадской тюрьме
В Египте всех ваших сбили: ответ РФ на план Израиля бомбить С-300
Монголия обратилась к России за помощью
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Увольнение Карреры сейчас — еще 16 лет без титула
Будущему тренеру «Арсенала» выделят 50 млн фунтов на трансферы
Кристина Орбакайте надела облегающее «ягодное» платье
Скарлетт Йоханссон впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
11Ушедшие в историю
17:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

С оторвавшейся льдины в Татарстане спасены двое мужчин

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). С оторвавшейся льдины в Татарстане спасены двое мужчин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС Росии по РТ.

Сообщение о терпящих бедствие людях пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне утром.

Прибывшие на Каму на СВП «Хивус-6» спасатели ЗПСО № 6 сняли с отколовшейся льдины 29-летнего мужчину и 19-летнего парня.

Сотрудники МЧС доставили потерпевших на берег и передали их в руки медикам скорой помощи.

Все новости региона
Зарубежные страны готовы интегрировать свои программы в систему «Меркурий»
МИД Азербайджана огласил позицию по ситуации в Армении
Что будет с курсом рубля к майским праздникам
Россия прекращает госфинансирование ГЛОНАСС
Израиль пообещал ответить Сирии на применение ПВО России
На китаянку «с неба» упала собака (видео)
Почему армия не может отказаться от советской винтовки
«Газпром» допустил строительство «Северного потока — 3»
Спорт
Евгений Гинер: Лимит на легионеров скоро отменят Ранее Виталий Мутко заявлял, что с 2020 года планируется убрать лимит на легионеров на поле
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь