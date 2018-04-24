В Самаре наркодилер протаранил легковушку и сбил полицейского
Его и трех его сообщников все равно задержали.
Его и трех его сообщников все равно задержали.
Три жителя других регионов продавали в Самарской области наркотики. Об этом узнали полицейские. Правоохранители узнали, где злоумышленники будут делать «закладку».
Около дома на улице Ташкентской организовали засаду. Драгдилер приехал на своей машине, полицейские перекрыли наркоторговцу дорогу служебной машиной. Злоумышленник нажал на газ, сбил полицейского, столкнулся с легковушкой, которая ехала мимо, и уехал. Однако полицейские узнали, где находятся дилеры, и задержали их.
— У каждого из предполагаемых злоумышленников существовала своя функция по поиску покупателей, организации «закладок» и получению денежных средств, — рассказали в
У злоумышленников изъяли 67,12 грамма героина. Кроме того, дилеров подозревают в незаконном обороте 500 граммов запрещенных веществ. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Организаторов взяли под стражу, «закладчик» под подпиской о невыезде. Кроме того, на последнего завели дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.