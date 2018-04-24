В Самаре наркодилер протаранил легковушку и сбил полицейского

Три жителя других регионов продавали в Самарской области наркотики. Об этом узнали полицейские. Правоохранители узнали, где злоумышленники будут делать «закладку».

Около дома на улице Ташкентской организовали засаду. Драгдилер приехал на своей машине, полицейские перекрыли наркоторговцу дорогу служебной машиной. Злоумышленник нажал на газ, сбил полицейского, столкнулся с легковушкой, которая ехала мимо, и уехал. Однако полицейские узнали, где находятся дилеры, и задержали их.

— У каждого из предполагаемых злоумышленников существовала своя функция по поиску покупателей, организации «закладок» и получению денежных средств, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.