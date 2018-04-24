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11:06 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Четыре человека пострадали в ДТП в Лысковском районе Нижегородской области 23 апреля

Четыре человека пострадали в ДТП в Лысковском районе Нижегородской области 23 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

ДТП произошло в 01:10 на 508 км автодороги Москва — Уфа. Согласно информации, 38-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Kia, после чего Toyota совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира Toyota: мужчины 32, 28 и 66 лет и 40-летняя женщина. Все они были госпитализированы с переломами и ушибами.

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