На Кубани был задержан грузовик с 4 тоннами нелегального алкоголя

За рулем автомобиля находился 44-летний житель Адыгеи. Мужчина не смог предоставить необходимые документы на продукцию, которую перевозил. Он был задержан и доставлен в отдел полиции, бутылки с алкоголем общим объемом 4 тонны изъяли и направили на экспертизу.

— По данному факту следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ведется следствие, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.