В Краснодаре проверят видео с «пьяными полицейскими», устроившими драку
Вечером 23 апреля в социальных сетях появилось видео инцидента, произошедшего 11 апреля.
Вечером 23 апреля в социальных сетях появилось видео инцидента, произошедшего 11 апреля.
Мужчина и женщина ночью приехали в магазин, чтобы купить алкоголь. Им отказали, после чего они устроили драку с продавцами. При этом покупатели представились сотрудниками полиции и угрожали закрытием магазина. По данным очевидцев, нарушители — подполковник полиции в отставке, глава благотворительного фонда и его супруга, капитан МВД.
«По данному факту назначено проведение проверки. Если причастность этих лиц к правоохранительным органам подтвердится, их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Наказание также ждет и их непосредственных руководителей», — сообщили