В Краснодаре проверят видео с «пьяными полицейскими», устроившими драку

Мужчина и женщина ночью приехали в магазин, чтобы купить алкоголь. Им отказали, после чего они устроили драку с продавцами. При этом покупатели представились сотрудниками полиции и угрожали закрытием магазина. По данным очевидцев, нарушители — подполковник полиции в отставке, глава благотворительного фонда и его супруга, капитан МВД.