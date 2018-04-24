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11:09 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре проверят видео с «пьяными полицейскими», устроившими драку

Вечером 23 апреля в социальных сетях появилось видео инцидента, произошедшего 11 апреля.

Мужчина и женщина ночью приехали в магазин, чтобы купить алкоголь. Им отказали, после чего они устроили драку с продавцами. При этом покупатели представились сотрудниками полиции и угрожали закрытием магазина. По данным очевидцев, нарушители — подполковник полиции в отставке, глава благотворительного фонда и его супруга, капитан МВД.

«По данному факту назначено проведение проверки. Если причастность этих лиц к правоохранительным органам подтвердится, их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Наказание также ждет и их непосредственных руководителей», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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