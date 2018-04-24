В Камышине пассажир маршрутки пострадал в ДТП с иномаркой
Четыре человека получили различные травмы в трех
Четыре человека получили различные травмы в трех
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В Камышине в столкновении маршрутки и иномарки пострадал человек. Инцидент был зарегистрирован в 8:10. 23-летний мужчина, управляя маршрутным такси «Газель» напротив дома № 6 по улице Пролетарской врезался в едущий впереди автомобиль Peugeot-308. В результате аварии 46-летний пассажир микроавтобуса самостоятельно обратился за медпомощью.
Третья авария произошла в 16:00. 33-летняя женщина, управляя Mercedes, ехала по Третьей продольной. На пересечении с улицей Александрова она врезалась в световую опору. Водитель иномарки и ее 30-летняя пассажирка госпитализированы.