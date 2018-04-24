В Камышине пассажир маршрутки пострадал в ДТП с иномаркой

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 6:50 в Краснооктябрьском районе. 32-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по улице Чистоозерной. На перекрестке с проспектом Волжским он сбил 45-летнюю велосипедистку — женщина ехала по обочине. В результате происшествия пешеход госпитализирована.

В Камышине в столкновении маршрутки и иномарки пострадал человек. Инцидент был зарегистрирован в 8:10. 23-летний мужчина, управляя маршрутным такси «Газель» напротив дома № 6 по улице Пролетарской врезался в едущий впереди автомобиль Peugeot-308. В результате аварии 46-летний пассажир микроавтобуса самостоятельно обратился за медпомощью.