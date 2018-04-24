В самарском аэропорту пассажиры 16 часов ожидали рейса

В понедельник, 23 апреля, в аэропорту Курумоч задержали рейс Самара — Уфа. Причиной стало решение авиакомпании «Ютейр». Об этом сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

— Самолет должен был вылететь в 15:15 с 32 пассажирами на борту. Но рейс перенесли на утро вторника, 24 апреля, — рассказала Ольга Фроловская.