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12:14 (мск), источник: НИА Самара

В самарском аэропорту пассажиры 16 часов ожидали рейса


В итоге больше половины отказались от полета.

В понедельник, 23 апреля, в аэропорту Курумоч задержали рейс Самара — Уфа. Причиной стало решение авиакомпании «Ютейр». Об этом сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

— Самолет должен был вылететь в 15:15 с 32 пассажирами на борту. Но рейс перенесли на утро вторника, 24 апреля, — рассказала Ольга Фроловская.

На время ожидания пассажиров разместили в гостинице. Но в итоге 25 человек отказались от полета. Самолет вылетел в пункт назначения в 7:52, пишет 63.ру.

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